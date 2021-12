49-Jährige wird bei Unfall in Bodnegg leicht verletzt

Ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von etwa 40 000 Euro sind die Folgen eines Unfalles, der sich am Freitag gegen 17 Uhr auf der Bundesstraße 32 zwischen Amtzell und Rotheidlen Höhe Landstraß ereignet hat. Das berichtet die Polizei.

Nachdem die 49-jährige Fahrerin eines VW-Touran verkehrsbedingt an der Abzweigung Landstraß halten musste, hielten auch die zwei dahinter folgenden Fahrer eines Nissan und eines VW Golf an. Dies erkannte ein 34 Jahre alter Ford-Fahrer zu spät und fuhr auf den Golf auf. Infolgedessen wurde der Golf auf den Nissan aufgeschoben und der Nissan wiederum auf den Touran der 49-Jährigen die dabei leicht verletzt wurde. Zur Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Ravensburg für rund zwei Stunden gesperrt.