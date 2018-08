27-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Eine schwer verletzte Person sowie rund 3000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Samstag gegen 16.30 Uhr auf der B 32 in Höhe Kammersteig. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 27-Jähriger von Ravensburg in Richtung Wangen, kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der durch die Kollision verletzte Mann musste von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Freiwillige Feuerwehr Bodnegg leistete technische Hilfe am Unfallort.