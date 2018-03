Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro ist am Mittwoch gegen 7.30 Uhr entstanden, ale eine 41-jährige Fahrerin auf der K 7986 von Kofeld kommend an die Einmündung zur B 32 fuhr. Wie die Polizei mitteilt, hielt sie verkehrsbedingt an. Der nachfolgende 24-jährige Autofahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Wagen der Frau auf.