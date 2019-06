24 Einsätze für die Feuerwehr Bodnegg

Bei der Jahreshauptversammlung trat zutage, was die Freiwillige Feuerwehr Bodnegg im vergangenen Jahr ehrenamtlich zu leisten hatte: 24 Einsätze, davon 15 technische Hilfeleistungen, fünf Brandeinsätze und vier weitere Einsätze wie Blitzschlag oder Ölspuren beseitigen waren laut Pressemitteilung der Gemeinde zu bewältigen.

Außerdem hielt die Feuerwehr 21 Übungen an ihrem Standort ab und nahm an über 22 Veranstaltungen teil. Hinzu kamen mehrere Aus- und Fortbildungen auf Kreis- und Landesebene, die zum Teil sehr zeitintensiv, aber unverzichtbar für eine schlagkräftige Truppe sind.

Bürgermeister Christof Frick dankte im Namen des Gemeinderats, der Verwaltung und der Bevölkerung für die professionelle Arbeit der Feuerwehr. Diese mache ihn sehr stolz. Des Weiteren zeigte er sich erfreut über die Tatsache, dass die Bodnegger Feuerwehr keine Nachwuchssorgen habe: „Ihr seid eine tolle Truppe, da lohnt es sich auch mitzumachen“, so Bürgermeister Frick.

Kommandant Franz Zwisler dankte Bürgermeister Frick, dem Gemeinderat und der Gemeindeverwaltung für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. „Es ist für uns gut zu wissen, dass wir beim Gemeinderat und der Gemeindeverwaltung so zuvorkommend bedient werden.“

Neu aufgenommen in die Feuerwehr wurden Dominik Buchmann, Luis Pfender, Alexander Ambs, Jonas Bröhm, Fabio Aloise und Manuel Löbel. Zum Feuerwehrmann befördert wurden Dominik Buchmann und Jonas Bröhm; zum Hauptfeuerwehrmann Stephan Kunz, Stefan Baumann, Manuel Schwarz und Thomas Weiß. Daneben absolvierte Sebastian Beigger erfolgreich den Zugführer-Lehrgang an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal.