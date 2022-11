2022 – ein schönes und erlebnisreiches Radlerjahr

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wir, die Bodnegger Seniorenradgruppe der Gemeinde Bodnegg, haben in Kleingruppen von sechs bis zehn Teilnehmern in diesem Jahr 30 Touren unternommen. Dabei legten wir knapp 8000 Kilometer mit unseren Pedelecs zurück. Unsere Runden, die uns um Bodnegg, ans Bodenseeufer, an die Schussen und darüber hinaus führten, waren mit Openstreetmap-Daten geplant und zur Sicherheit vorgefahren. Dabei durften wir mancherlei Schmankerl sowohl landschaftlicher als auch kultureller Art (zum Beispiel die Kirche in Pfärrenbach mit ihrer wunderschönen Gestaltung der Wände und einige Kapellen wie die Marienkapelle in Weiler bei Ravensburg-Berg) genießen. Natürlich kamen auch nette Gesprächsrunden bei Verschnaufpausen, die bei dem Bergauf und Bergab der Touren manchmal erforderlich waren oder eine gemütliche Einkehr zum Essen und Kaffeetrinken nicht zu kurz.