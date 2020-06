16 Projekte im Allgäu erhalten „Leader“-Förderung

Über rund 198 000 Euro Förderung können sich im württembergischen Allgäu 16 Kleinprojekte freuen. Darunter sind auch zwei Direktvermarkter aus Bodnegg und Wolfegg.

Wie die Regionalentwicklung Württembergisches Allgäu (ReWA) in einer Pressemitteilung schreibt, gehören sieben der geförderten Projekte zum Themenblock „Nahversorgung und regionale Produkte“. Dazu gehören zwei Mostereien in Argenbühl und Amtzell und vier Direktvermarkter zur Nahversorgung in Bodnegg, Wangen, Wolfegg und Niederwangen. Zum Amphibien- und Insektenschutz im regional vernetzten Bioanbau wird eine technische Verbesserung in Kißlegg gefördert. Weiter punkteten in Leutkirch ein Startup zur Vermarktung von umweltfreundlichen Produkten, eine Ladestation für E-Autos und E-Fahrräder, die Einrichtung und Aufwertung eines Dorfcafés und die Optimierung einer Kleinbrauerei. Unterstützung erhält auch eine Existenzgründung im Gesundheitsbereich in Kißlegg.

Zwei Projekte sind Vereinsprojekte und ermöglichen zum einen eine öffentliche Toilette am Winterberg in Leutkirch sowie die Erweiterung einer Schießanlage für die Jugend- und Seniorenarbeit in Amtzell/Pfärrich. Zwei weitere Projekte stehen für den Bereich Freizeit und Tourismus. Hierbei handelt es sich um eine Neuerung im digitalen Informationssystem in Kißlegg, sowie einen Vesperplatz in Eglofs/Argenbühl.