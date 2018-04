Thema Wasser prägt den Oberschwabentag

Der Evangelische Oberschwabentag findet in diesem Jahr bereits seit 25 Jahren auf der Dobelmühle bei Aulendorf statt – auch in diesem Jahr wieder an Christi Himmelfahrt, am Donnerstag, 10. Mai. Das traditionelle Treffen der evangelischen Christen im schwäbischen Oberland steht in diesem Jahr unter dem Motto „beLEBENd“.

Das Motto leitet sich laut Pressemitteilung aus der Jahreslosung 2018 ab: „Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben aus der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“ (Off 21,6). Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr im großen Zirkuszelt, die Festpredigt hält in diesem Jahr Prälatin Gabriele Wulz aus Ulm. Musikalisch wird der Gottesdienst von Posaunenchöre aus den Bezirken Biberach und Ravensburg begleitet. Nach einem gemeinsamen Beginn werden parallel zum Gottesdienst ein Kindergottesdienst mit Pfarrer Thomas Breitkreuz und ein Jugendgottesdienst mit Miriam Rampp vom Evangelischen Jugendwerk Biberach angeboten.

Gesprächskreise zur Jahreslosung

Auch Gesprächskreise, die wieder in zwei Zeitschienen jeweils ab 13 Uhr und 14.30 Uhr stattfinden, orientieren sich thematisch an der Jahreslosung. Auch in diesem Jahr ist es dem Planungsteam gelungen, eine Reihe interessanter Referenten mit vielfältigen Themen zu gewinnen.

Unter dem Titel „Wasser ist Leben“ berichten Reverend Martin Ngnoubamdjum und seine Frau Berthe über die Bedeutung des Wassers auf dem afrikanischen Kontinent. Dass Wasser innerlich und äußerlich heilend wirkt, vermitteln Martin Huonker, der die Bedeutung von Heilwasser erläutert, und Hans-Georg Eisenlauer, der das Gesundheitskonzept nach Kneipp vorstellt. Peter Magauer, Geschäftsführer der Firma Andritz Hydro, einem der weltgrößten Anbieter von Wasserkraftwerken, gibt einen Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten, die das Wasser als Energielieferant bietet.

Der Durst nach Gerechtigkeit steht im Mittelpunkt eines Gesprächs über Normen in der Bibel, mit Pfarrerin Barbara Koch und Gabriele Lauser. Beim Bibliolog mit Bodo Köster entdecken laut Ankündigung der Veranstalter die Teilnehmer einen neuen Zugang zur Geschichte des Jakobsbrunnens.

Weitere Workshops beschäftigen sich mit der Notfallseelsorge als „Durstlöscher“, dem unabhängigen Grundeinkommen und einem Leben ohne Strom und mit ganz wenig Wasser. Wieder im Programm ist das Bibelgespräch zur Jahreslosung mit Landesbischof im Ruhestand Gerhard Maier und das Offene Singen mit Sabine und Dierk Jacob.

Außerdem gibt es auf dem großen Gelände der Dobelmühle wieder allerlei Infostände sowie ein umfangreiches Familien- und Kreativprogramm. Wie in den vergangenen Jahren besteht für Jugendliche die Möglichkeit, für einen Kostenbeitrag den Hochseilgarten zu besuchen. Teilnehmer unter 18 Jahren benötigen die Zustimmung der Eltern.

Das Formular zur Einverständniserklärung ist auf der Homepage der Dobelmühle (Hochseilgarten f.r.o.g.Park) zu finden, das unterschrieben mitgebracht werden muss. Die durch den Weltgebetstag begonnene Sammelaktion „Stifte machen Mädchen stark“ wird beim Evangelischen Oberschwabentag fortgesetzt. Verbrauchte Schreibgeräte wie Kugelschreiber, Gelroller, Marker und Filzstifte können am Infopoint abgegeben werden.

Der Tag endet mit einem Abschluss im Zirkuszelt, der von Pfarrer Georg A. Maile und Reverend Martin Ngnoubamdjum mit seiner Trommel gestaltet wird.