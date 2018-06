Stoinabacher Bobbele stellen sich neu auf

Hexe zu Habsberg, Schorrabutz, Bobbele – das sind die drei Masken des Narrenvereins Stoinabacher Bobbele. Der 1992 gegründete Verein hat turbulente Zeiten hinter sich und wagt nun die Neuausrichtung. „Wir wollen zu der Fasnet zurückkehren, die uns selber wichtig ist und uns Spaß macht“, sagt Präsident Thomas Felder. Immer mehr „Event“ und immer größer sei dabei nicht die Zielrichtung.

Nachdem das Narrenbesenstellen in Blönried im vergangenen Jahr kurzfristig abgesagt worden war, findet es heuer wieder statt – am Samstag, 3. Februar, um 13 Uhr – am selben Tag, an dem es auch wieder einen Kinderball gibt. „Das Narrenbaumstellen wollen wir eher klein halten. Das gibt es in diesem Jahr hauptsächlich für uns, und weil wir es als Tradition aufrechterhalten wollen“, erklärt Felder, der seit vergangenem Jahr Präsident der Stoinabacher Bobbele ist. Im Mai hatte er den Vorsitz des Narrenrats übernommen, seine Stellvertreterin ist Vizepräsidentin Manuela Rouanet, Schriftführer ist Konrad Bösch.

Fanfarengruppe spielt auf

Ob es heuer auch eine Absetzung des Ortsvorstehers geben wird, sei noch unsicher, so Felder, und nennt Terminschwierigkeiten als Grund. Der Verein allerdings wollte in diesem Jahr Narrenbaumstellen und Kinderball auf einen Tag legen, der Samstag wurde es, da eben auch nicht alle freinehmen könnten an einem Freitag.

„Dieses Jahr sind wir im Neuaufbau, nachdem es im letzten Jahr leicht chaotisch war“, sagt Felder. Das Hauptaugenmerk liege auf dem Kinderball. Der startet um 14 Uhr in der Sporthalle St. Johann in Blönried. Die Fanfarengruppe aus Tannhausen ist als musikalische Unterstützung angekündigt. „Wir haben in den Kindergärten und Schulen in Blönried und drum herum für den Kinderball geworben“, sagt Felder und rechnet mit rund 60 Besuchern.

Wieder geben wird es auch den Besuch der Narren im Kindergarten in Blönried am Dienstag, 6. Februar. Der Verein scheint im Aufbruch zu sein und will sich für die Zukunft neu ausrichten. Und tatsächlich kündigt Felder für das kommende Jahr einige Änderungen an. Man sei bereits im Gespräch mit Schulen. Vorstellen könne er sich auch, dass die Stoinabacher Bobbele die Fasnetseröffnung als Hexenspuk wiederbeleben, die es vor Jahren schon gegeben habe. Dafür eventuell auch befreundete Narrenvereine mit ins Boot zu holen, ist eine weitere Idee.

Die Stoinabacher Bobbele gingen aus einer Maskengruppe einiger Steinenbacher hervor. Im vergangenen Jahr bestand der Verein seit 25 Jahren. Seit 1994 ist er Mitglied im Dachverband Alb-Bodensee oberschwäbischer Narrenvereine (VAN).

Neuerungen in Sachen Dorffasnet zeichnen sich indes auch mit der privaten Elterninitiative „Blönriader-Vorstadt-Helda“ ab, die sich am darauffolgenden Sonntag erstmals mit einem privaten Kinderumzug durchs Dorf versucht. Rund 25 Kinder, so schätzt Mitinitiatorin Edith Lindenhahn, werden in Kostümen unterwegs sein.