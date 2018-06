Rainer Rudloff liest in Blönried

Eine literarisch-szenische Lesung gibt es am Mittwoch, 12. Oktober, am Studienkolleg St. Johann Blönried. Um 19.30 Uhr bringt Rainer Rudloff in der Mehrzweckhalle Auszüge aus Wolfgang Herrndorfs Jugendroman „Tschick“ und Jonas Jonassons „Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“ zu Gehör.

Rudloff ist Schauspieler und Hörfunksprecher aus Lübeck. Wie die Schule mitteilt, ist die Veranstaltung offen für Erwachsene und Jugendliche ab 13 Jahren. Der Eintritt kostet sechs Euro. Karten gibt es an der Abendkasse.