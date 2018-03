Experimente, Rätsel und viel Unterhaltung

Das Studienkolleg St. Johann in Blönried hat am 2. Februar der Öffentlichkeit sein Schulleben gezeigt. Im Eingangsbereich wurden Eltern und Schüler von zwei Lehrern, Ulrike Gülke und Andreas Beuster, an dekorierten Stehtischen empfangen. Wer Lust hatte, konnte sich von einem kundigen Schülerduo anschließend durchs Schulhaus führen lassen, wo laut Pressemitteilung einiges geboten wurde.

So demonstrierte der Sanitätsdienst im Erdgeschoss, wie Erste Hilfe genau funktioniert. Ein paar Schritte weiter standen Elternbeirat und Vertreter des Fördervereins Rede und Antwort. Im Speisesaal war fürs leibliche Wohl aller Gäste gesorgt. Zudem hatten Schülern und Spanischlehrer im ersten Stock auch eine Tapasbar aufgebaut, wo Jung und Alt sich an Süßem und Pikantem erfreuen konnten.

Ein Zimmer weiter präsentierte sich das Fach Geschichte mit einer Ägypten-Ausstellung. Die Geografen versetzten diue Besucher in den tropischen Regenwald. Engagierte Fünftklässler hätten sich dazu ein pfiffiges Ratespiel überlegt, bei dem man mit einem Quäntchen Glück sogar noch zum Naschen gekommen sei, heißt es. An anderer Stelle wurde verraten, welche Verkaufstricks in Supermärkten angewendet werden, damit es „ein bissle mehr sein darf“.

Bigband und Chor sorgten für die musikalische Umrahmung. Sie stellten sich dort auf, wo jeder sich getroffen hat – im Treppenhaus. Die Schüler aus der Bigband stellten in unterschiedlichen Räumen ihre Instrumente vor und ließen die Viertklässler ein paar Töne schmettern. Das verdiente laut der Schule des Öfteren ein Lob wie „Du bist ja ein Naturtalent!“

Auch die naturwissenschaftlichen Fächer seien sehr beliebt bei Eltern und Schülern gewesen. Zu sehen gab es Roboter und Microcontroller, das Programmieren zielgerichteter Bewegungen, Brückenbau und Experimente in Physik, Biologie und Chemie. Außerdem hatten die Mathematiker einen Krimi und Rätsel parat. Das Tagesheim, die Lernbetreuung und die Sprachen breiteten sich im oberen Stockwerk der Schule aus. Das Fach Deutsch hatte ein kleines Tonstudio aufgebaut, das ebenfalls von Fünftklässlern erklärt wurde. Hier konnte man den Grüffelo lesen, der in der Aula von der Unterstufen-Theater-AG witzig und gruselig inszeniert worden sei, teilt die Schule weiter mit.

Vor den Inforäumen des Tagesheims konnten die jungen Besucher Teelichter mit Statements basteln. Auch hier waren St. Johanner Schüler als Lotsen mit dabei. Die Eltern hätten die Möglichkeit geschätzt, mit den Lernbetreuern ins persönliche Gespräch zu kommen. Mit Lernatelier, Förderpädagogik, Lernfit und Lernbetreuung bietet die Schule nach eigenen Angaben viel Unterstützung bei unterschiedlichem Bedarf. Im Englischraum wurde zur „Tea-Time“ eingeladen, im Französischraum nebenan hieß es „Bienvenue“ – auch hier gab es Spielerisches.