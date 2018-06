Dobelmühlebrücke ist fast fertig

Die Bauarbeiten an der Brücke zur Dobelmühle in Steinach sind fast abgeschlossen. „Der Feinbelag wurde kürzlich aufgetragen. Jetzt müssen noch die Arbeiten am Bankett und den Randbereichen erledigt und das Geländer gestrichen werden“, sagt Wolfgang Winter, Leiter des Bauamts der Stadt Aulendorf. Die neue Brücke ist für Fahrzeuge bis 60 Tonnen befahrbar.

Die stark beschädigte Brücke zur Dobelmühle über die Booser Ach war vergangenes Jahr komplett abgerissen worden. Anschließend wurde sie durch eine neue Stahlbetonbrücke ersetzt. Der Gemeinderat hatte die Bauarbeiten zur Sanierung der Dobelmühlbrücke für rund 245 000 Euro an die Firma Leuthe vergeben.

Laut Winter hatte es nach dem Neubau der Brücke eine Fahrprobe mit einem Bus gegeben. „Dem Bus stand jedoch nicht die gesamte Fahrbahnbreite zur Verfügung, da noch Leitplanken von der Baustelle dort standen“, sagt er. Im Einschwenkbereich habe es für den Bus zudem zu wenig Platze gegeben. „Um die Situation zu entschärfen haben wir den Einfahrtbereich verbreitert und mit einem größeren Radius versehen. So können die Busse jetzt problemlos durchfahren“, berichtet Winter.

Dirk Baumeister, Geschäftsführer der evangelischen Freizeiteinrichtung Dobelmühle, ist froh, dass die Brücke nun wieder für Busse befahrbar ist. „Allerdings haben wir jetzt mehr Durchgangsverkehr und nicht jeder hält sich an die Schrittgeschwindigkeit“, sagt er. (sims)