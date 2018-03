500 Deckel für eine Impfung gegen Polio

Ein Team von Regio TV Bodensee hat jüngst das Studienkolleg St. Johann in Blönried besucht, um die Schüler zu interviewen, die für die Rotarykampagne „End Polio Now – 500 Deckel für eine Impfung“ wochenlang gesammelt, geschraubt und gepackt haben, teilt die Schule mit.

Die eifrigen Helfer konnten so an die Vertreter des Rotaryclubs Bad Waldsee/Aulendorf, Hans-Georg Eisenlauer und Hermann Edel, die unglaubliche Menge von 160 000 Plastikdeckeln übergeben. Dafür hatten sie am Wochenende in stundenlangen Aktionen Deckel von Pfandflaschen geschraubt. Ein örtlicher Getränkehändler unterstützte die Kinder laut Mitteilung dabei.

„In diesem Meer von buntem Plastik stecken wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden können, und vom Erlös können Kinder in Nigeria oder Afghanistan gegen Polio geimpft werden. Dort ist die tödliche Krankheit noch nicht ausgerottet. Mit der Verknüpfung von Umweltschutz und sozialem Engagement passt die Aktion genau zum „Spirit von St. Johann“, da sind sich laut Pressemitteilung Schüler, Eltern und Mitarbeiter der Schule einig. Deshalb wird die Sammelaktion auch übers Jahr weitergeführt.