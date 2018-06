Ziganke gewinnt auch das zweite Rennen der Serie

(sz) - Rund 200 Läufer sind beim zweiten Rennen der Crosslaufserie Oberschwaben in Blitzenreute trotz widriger Verhältnisse und Nieselregen an den Start gegangen, davon 143 Sportler im Hauptlauf über 7,5 Kilometer. Als erster im Ziel war Jens Ziganke vom VfB LC Friedrichshafen, der schon zum Auftakt der Serie in Bad Waldsee gewonnen hatte.

Ziganke eilt derzeit von Sieg zu Sieg. Nachdem er wenige Tage zuvor den Silvesterlauf in Tuttlingen gewonnen hatte, war er auch in Blitzenreute eindeutig Erster und bleibt somit Favorit auf den Gesamtsieg der Crosslaufserie. Bei den Frauen macht nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Mary Heilig-Duventäster nun Cornelia Schindler (SCC Berlin) die Wertung spannend, denn sie siegte klar vor der Schnellsten von Bad Waldsee, Corinna Nuber (SG Niederwangen). Schindler will nun auch die Rennen in Birkenhard (26. Januar) und Vogt (17. Februar) bestreiten und somit um den Gesamtsieg laufen.

Für Ziganke war der Lauf über sechs Runden „richtig hart durch Matsch und Regen“. Doch die „Zickzackstrecke“ von Blitzenreute liege ihm. Schon nach der zweiten Runde setzte er sich von Jürgen Austin-Kerl (Ulm 46) ab und baute seinen Vorsprung Runde um Runde aus. Zigankes nächste Ziele sind die deutschen Crossmeisterschaften in Dornstetten und der Team-Eurocup im Crosslauf im spanischen Castelón. Dritter in Blitzenreute wurde Michael Kurray.

Bei den Frauen musste sich selbst der Platzsprecher Achim Linder erst orientieren, denn die Läuferin des SCC Berlin, derzeit in Bad Säckingen heimisch, hatte er nicht auf der Rechnung. Cornelia Schindler fand sich auf der „schönen und schlammigen Crosslaufstrecke“ gut zurecht, wenn sie auch sonst eher auf der Langdistanz bis hin zum Marathon unterwegs ist. Zuletzt war die Berlinerin beim bestbesetzten deutschen Silvesterlauf in Trier unter den besten zehn und fünftbeste Deutsche – nur die Hahn-Schwestern, Sabrina Mockenhaupt und Corinna Harrer lagen vor ihr. Zweitschnellste in Blitzenreute war Corinna Nuber mit über einer Minute Rückstand; Nuber führt aber weiter die Serienwertung bei den Frauen an. Drittschnellste war die Vorjahressiegerin Nadine Grösch (LG Welfen).

Bei den Jugendlichen fielen besonders die W16-Siegerin Franziska Jehle (LG Welfen) und der Sieger der Jugendlichen A Lukas Steier (LG Welfen) auf, der nach seinem zweiten Platz über zwei Runden noch sechs Runden im Hauptlauf lief und dort seine Altersklasse gewann. Zudem trug er neben Klaus Stocker und Michael Kurray zum Mannschaftssieg der LG Welfen bei. Den Mannschaftssieg der Frauen errangen für die LG Welfen Nadine Grösch, Monica Carl und Brigitte Hoffmann.

Schnellster Teilnehmer aus dem Kreis Biberach war als Gesamtneunter Sebastian Hermann von der TG Biberach (26:54 Minuten), auf Rang 24 kam Roland Schad vom SV Reinstetten (28:51), der in der Altersklassenwertung M45 Dritter wurde. Weitere Ergebnisse: Sebastian Gawatz (29:33), Willi Waibel (2. M55/29:47), Christian Ostertag (3. M30/30:01), David Krüger (alle TG Biberach/30:23), Bernhard Fimpel (Team Federsee/32:17), Florian Gawatz (TG Biberach/34:00), Mario Pulvermüller (LT Schemmerhofen/34:01), Peter Steiner (VfB Gutenzell/34:31). Der Nachwuchs aus dem Kreis Biberach schnitt wie folgt ab: Felix Schaffran (TG Biberach, 2. M12, 5:50), Jusra Steiner (VfB Gutenzell, 4. W12, 7:18), Tim Schaffran (TG Biberach, 4. M10, 6:18), Marcel Buda (1. M16, 4:32), Leon Höchst (2. M14, 4:57), Nina Buda (alle LT Mittelbiberach, 3. W14, 5:15), Nadira Steiner (VfB Gutenzell, 4. W14, 9:32).