Stefan Stahl fordert Jens Ziganke heraus

Der zweite Lauf der diesjährigen Crosslaufserie-Oberschwaben wird am kommenden Samstag, 7. Januar ab 13.30 Uhr (Hauptlauf um 14.30 Uhr) traditionell neben der Grundschule in Blitzenreute gestartet. Die weit über 200 Läufer werden auf der sehr anspruchsvollen Wiesenlaufstrecke in Blitzenreute wie bereits beim Serienauftakt in Bad Waldsee einen kräftezehrenden und sicherlich spannenden Lauf absolvieren.

Nachdem auf dem rutschigen Geläuf in Bad Waldsee, bei dem der für den VfB LC Friedrichshafen startende Jens Ziganke einen schlussendlich klaren Sieg erkämpfen konnte, wird in Blitzenreute der Vorjahressieger Stefan Stahl, TSG Ehingen, an den Start gehen und versuchen dem starken Ziganke Paroli zu bieten. Auch die heimischen Läufer um Ihre Spitzenläufer Andreas Müller und Klaus Stocker werden versuchen in die Top-Ten dieser mit absoluten Topläufern gespickten Rennen zu gelangen.

Da bei den Damen die in Bad Waldsee beiden Erstplatzierten keine Serie laufen werden, hat wohl die Blitzenreuter Ausnahmeläuferin Mary Heilig-Duventäster die besten Chancen, ihren Vorjahres-Serienerfolg zu wiederholen. Die Blitzenreuter-Strecke ist für die Berglaufspezialistin das richtige Terrain, um ihre Widersacherin Nadine Grösch, USC Heidelberg auf Distanz halten zu können. Die Stecke des Hauptlaufes ist rund 7,5 Kilometer lang und weist die für Crossläufe typischen Höhenmeter, Tempo- und Untergrundwechsel auf. Dies sind die Garanten für einen tollen Wettkampf, nicht nur für die Athleten, sondern insbesondere auch für die Zuschauer auf der komplett einsehbaren Rundstrecke. Nachmeldungen sind bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start noch möglich. Weitere Infos unter www.crosslaufserie-oberschwaben.de