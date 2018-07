Ingo Appelt kommt zu den Kuhstall-Gschichta

Der Lions-Club Weingarten veranstaltet die Kuhstall-Gschichta im Dorfgemeinschaftshaus in Blitzenreute. Am Freitag, 14. September, zeigt Jürgen Becker „Volksbegehren“, am Samstag, 15. September, kommt Ingo Appelt mit „Besser ist Besser!“, und am Freitag, 21., sowie Samstag, 22. September, hat sich Arnulf Rating mit „Tornado“ angekündigt. Mit den Einnahmen wird unschuldig in Not geratenen Menschen im Kreis Ravensburg geholfen. Karten gibt es für 24 Euro unter anderem bei der Volksbank in Blitzenreute, Telefon 07584/296115, in der Achtal-Apotheke Baienfurt, Telefon 0751/506 9440, in der Hubertus-Apotheke in Baindt, Telefon 07502/911035, oder im Internet unter www.kuhstallgschichta.de