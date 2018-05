Blitzenreute wird einen Abend lang Silicon Valley

Ein Unternehmerabend zum Thema „Künstliche Intelligenz – Chancen, Risiken und die Arbeit der Zukunft“ hat kürzlich in Blitzenreute stattgefunden, zu dem das Unternehmen Schmieder aus Fronreute-Staig eingeladen hatte. Unter dem Motto Chefsache! fanden 127 Geschäftsführer und Entscheider aus der Region Bodensee-Oberschwaben den Weg ins Dorfgemeinschaftshaus, so eine Pressemitteilung des Unternehmens.

Zunächst führte Wolfgang Ertel von der Hochschule Ravensburg-Weingarten die Gäste in das Thema „Künstliche Intelligenz“ (KI) ein und zeigte den aktuellen Stand der Forschung auf: „KI ist beim Mittelstand angekommen. Täglich klopfen Maschinenbauer bei mir an und fragen nach Projekten“, so der Professor. In vielen Spezialberufen werde die KI den Menschen als Arbeitskraft ersetzen, beispielsweise in der klinischen Diagnose. Und: „Der Mensch wird nicht mehr Auto fahren, weil er das Sicherheitsrisiko sein wird“, prognostizierte der KI-Forscher weiter. Oliver Albrecht (Vetter Pharma-Fertigung), Steffen Fischer (ifm electronic), Markus Kleiner (H.-D. Schunk Spanntechnik), Hermann Müller (FPT Robotik), Hanspeter Mürle (Ravensburger) und Ralf Schrempp (Sauer Bibus) stellten sich im Anschluss den Fragen von Moderator Rolf Benzmann (Regio TV) zur Relevanz von KI im Unternehmen, zu ihrer Bedeutung für das Business Development oder der Rolle wird im Personalmanagement.

Das Meinungsbild war laut Pressebericht einheitlich: KI sei relevant. Die Arbeitswelt werde aber weiterhin der Mensch dominieren. Denn auch, wenn die KI Arbeitsprozesse verändert, entfällt der Mensch als Arbeitskraft nicht, da nur er imstande sei, die Zusammenhänge zu verstehen.

Und Entscheidungen, so waren sich die Wirtschaftsgrößen einig, seien ja nicht nur logisch, heißt es weiter in der Pressemitteilung.