„Zehrung“ auf dem Weg ins Reich Gottes

Mit den Klängen der Musikkapelle ziehen die Vereine mit ihren Fahnen in die Kirche ein: Männergesangverein, Kriegerkameradschaft, Katholische Landjugend… Es folgen Ministranten, der Pfarrer, die Gemeinde und viele Kinder mit Blumenkörbchen. Fast der ganze Ort ist auf den Beinen.

Drinnen singt der Kirchenchor ein österliches Lied als Auftakt zur feierlichen Festmesse am Fronleichnamstag. Gleich wird deutlich, um was es geht: Es geht um die Freude an der Gegenwart des auferstandenen Herrn Jesus Christus und um das Geheimnis seiner ewig gültigen Präsenz im geweihten, heiligen Brot. Die Gemeinde singt deshalb: „Er ist uns im Brot gegeben, Brot, das lebt und spendet Leben, Brot, das Ewigkeit verheißt.“ Die Lesung erinnert an den „Alten Bund“ Gottes mit seinem Volk, als Mose die zwölf Stämme Israels auf die zehn Gebote verpflichtet hat.

Im Zentrum der Messfeier jedoch stehen die Einsetzungsworte zum Heiligen Abendmahl, so wie sie der Apostel Markus überliefert hat: „Jesus nahm das Brot und sagte, nehmet hin und esset, das ist mein Leib für Euch.“ Beim Kelch: „Trinket daraus, das ist mein Blut des neuen Bundes, für alle vergossen.“ Also nicht nur den Jüngern habe er es gereicht, „sondern allen, auch uns“, sagte Pfarrer Karl Brechenmacher in seiner Predigt. Sein Resümee: Ob der Gläubige nun das Brot nach katholischem Ritus empfange oder beim evangelischen Abendmahl, immer sei der auferstandene Herr selbst der Gastgeber, der sich im Brot und im Wein selbst zeichenhaft den Gläubigen schenkt zur „Wegzehrung“ auf dem Lebensweg, bis dieser seine Erfüllung findet im ewigen Reich Gottes. In diesem Sinne habe für Christen die Zukunft schon begonnen.

In der anschließenden Prozession wird das geweihte Brot in einem kostbaren Schaugefäß, der Monstranz, zu vier blumengeschmückten Altären getragen: zu den Häusern Bareth und Gromer, zum Gasthaus Kreuz und vor den Kindergarten. Es ist eine öffentliche Bekundung dessen, was den Gläubigen wichtig und heilig ist.

Nachbarsfrauen haben geholfen, die Altäre schön zu gestalten. Unter Glockengeläute kehrt die Prozession schließlich zurück zur Kirche und zum gemeinsamen „Großer Gott wir loben Dich.“