Turnen, Tanzen und ausgelassenes Hüpfen

Sichtlich aufgeregt haben sich am Sonntag knapp 100 Kinder im Alter von einem Jahr bis hin zu 16-jährigen Jugendlichen beim dritten Kinderturnfest in der Turnhalle in Beuren gezeigt. Eingeteilt in fünf Gruppen präsentierten die jungen Sportler vor zahlreichen Zuschauern ihr Können. Unter dem Motto „Sport macht Spaß“ sind die Jungs und Mädchen am Sonntagmorgen des Sportvereins Beu-ren in die Turn- und Festhalle des Ortes eingezogen, um sich hier gemeinsam in fünf verschiedenen Gruppen sowie mit ihren Übungsleiterinnen zu präsentieren. Begrüßt wurden die Sportler und Gäste von Abteilungsleiter Rolf Helber, der sich bei allen Beteiligten bedankte, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Gleichzeit galt sein Dank den Eltern, die es ermöglichen, dass sich ihre Kinder sportlich betätigen dürfen. „Das Besondere am Kinderturnfest ist, dass sich die Kinder präsentieren können. Das ist anders wie beim normalen Turnunterricht. Die sind teilweise schon seit Tagen aufgeregt“, sagte Helber und erklärte: „Bei uns steht die Freude am Sport im Vordergrund und das ohne Leistungsdruck“. Dann trugen verschiedene Altersgruppen, gemeinsam mit ihren Übungsleiterinnen ihr Können vor und ernteten dafür großen Applaus. Im Anschluss an die Vorführungen haben Mitglieder des SV Beuren die Halle in eine große Spielstraße verwandelt, in der sich nicht nur die Kinder sondern auch deren Eltern sowie Omas und Opas bei Bedarf austoben konnten. Für die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen sowie mit weiteren kleinen Leckereien sorgte das Yoga-Team des SV Beuren. Der Erlös aus dem Verkauf kommt der Neuanschaffung von T-Shirts für die Kinderturngruppen zugute.

Foto: Gisela Sgier