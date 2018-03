So werden Zuckerhasen gegossen

Ob Zuckerhasen gießen, Ostereier färben, Hasen basteln oder Ostereier suchen – das Freilichtmuseum des Landkreises Ess-lingen in Beuren hält laut Mitteilung über die Osterzeit ein interessantes Programm bereit. Ausflügler finden in der Karwoche und über Ostern offene Türen: Das Museum hat an den Feiertagen und in den Osterferien geöffnet. Wer sich über die Ostertage ins Freilichtmuseum aufmacht, kann auch die sieben Lämmer, die zwischen Ende Januar und Mitte Februar im Museumsdorf das Licht der Welt erblickten, besuchen, die je nach Witterung in der wärmenden Frühlingssonne liegen oder im schützenden Schafstall neugierig in die Welt hinaus schauen.

Ostern gehört mit zu den beliebtesten Feiertagen im Jahreslauf, bieten sie doch in der erwachenden Natur die Möglichkeit, sich wieder im Freien aufzuhalten und alte Bräuche, wie beispielsweise die des Brunnenschmückens oder der Ostereisuche, zu zelebrieren. So haben laut Mitteilung auch die Landfrauen aus Beuren-Balzholz den Dorfbrunnen vor dem Museumsrathaus mit echten Eiern geschmückt und mit ihrem Werk ein Osterzeichen gesetzt.

Holzhasen und Osternester

Am Mittwoch, 28. März, startet das Programm mit einer Aktion für die ganze Familie: Aus Holz können zwischen 13 Uhr und 17 Uhr (Oster-)Hasen gebastelt und Osternester aus Heu hergestellt werden. Am Freitag, 30. März, gibt es ab 13 Uhr bis 17 Uhr eine Mitmachaktion für Kinder „Ostereier färben.“ Unter fachkundiger Anleitung wird laut Mitteilung des Museums Beuren mit Naturfarben gefärbt. Eier zum Färben können mitgebracht oder direkt im Museum zusammen mit dem Färbematerial gekauft werden.

Zuckerbäcker in Aktion

Am Samstag, 31. März, und am Ostersonntag, 1. April, kommt Zuckerbäcker Ralph Waldmann ins Museum. Der Konditormeister aus Leinfelden-Echterdingen, der aus einer Kondi-torenfamilie stammt, zeigt das historische Handwerk des Zuckerbäckers zur Freude der Kinder wieder in der Pädagogik-Scheune, am Samstag zwischen 13 Uhr und 17 Uhr, am Ostersonntag zwischen 11 Uhr und 17 Uhr. Besucher können zuschauen, wie die „roten Hasen“ aber auch die gelben Karamellhasen, die einst zu Ostern sehr beliebt und bekannt waren, auf handwerklich klassische Art hergestellt werden. Die süßen Langohren werden zum Verkauf angeboten solange der Vorrat reicht. Für Kinder gibt es an Ostersonntag zusätzlich die traditionelle und beliebte Ostereiersuche zwischen 9 Uhr und 11 Uhr. Der Osterhase hat auch in diesem Jahr wieder gut gearbeitet und auf dem Museumsgelände für die Kinder viele Eier versteckt.

Während der Osterferien kann man laut Mitteilung des Museums an allen Öffnungstagen in einem originalgetreu wieder aufgebauten Kolonialwarenladen, der von ehrenamtlichen Mitgliedern des Fördervereins des Freilichtmuseums betreut wird, stöbern und einkaufen.

Öffnungszeiten und Kontakt

Das Freilichtmuseum des Landkreises Esslingen in Beuren ist in der Saison 2018 vom 25. März bis 4. November dienstags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. An Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag ist das Museum ebenfalls geöffnet.