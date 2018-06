Schwimmen, Plantschen und Erholen

Etwa 1000 Badegäste haben am Sonntag das herrliche Sommerwetter genutzt und sind ins Naturfreibad am Badsee gekommen, um zu Schwimmen, zu Plantschen oder sich in der idyllischen Umgebung einfach nur zu erholen.

Auf der großzügig angelegten Freizeitanlage gibt es für Badseeliebhaber selbst bei großer Besucherzahlen genügend Platz für alle. Selbstverständlich kommen auch junge Wasserratten auf ihre Kosten: Sei es, dass sie sich eins der Tretboote ausleihen, die Schwimminseln mitten im See entern, oder am Sandspielplatz nach Lust und Laune herumdreckeln. Hungrige können sich am Kiosk von Markus Waibel stärken.

Für die Sicherheit während des Badebetriebes sorgen die ganze Saison hindurch die beiden Schwimmmeister Erhard Pferdt und Guido Graf, unterstützt von zwei Rettungsschwimmern. An Wochenenden und Feiertagen übernimmt die DLRG-Ortsgruppe Beuren die Aufsicht.

Geöffnet ist das Naturfreibad am Beurener Badsee bei guter Witterung, täglich von 10 bis 19 Uhr. Info unter Telefon 07567 / 754.