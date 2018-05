Mehr Solidarität, Vielfalt und Gerechtigkeit

Wenn in Beuren am Vorabend des 1. Mai der geschmückte Maibaum aufgestellt wird, ist fast das halbe Dorf versammelt. Mit dem Glockenschlag von der Kirche um 18 Uhr und mit einer Polka der Musikkapelle beginnt das Maibaumritual.

Ortsvorsteherin Silvia Ulrich nahm dieses Jahr den Maibaum-Brauch zum Anlass an die Hintergründe des Tags der Arbeit „als gesetzlichen Feiertag“ zu erinnern. Die gesellschaftspolitischen Ursachen lägen in der Arbeiter-Protestbewegung in den USA im 19. Jahrhundert, erinnerte Ulrich. Die Bedingungen der Arbeiter in den Anfängen der Industrialisierung – auch in den Ländern Europas – waren demnach katastrophal, gesundheitsschädlich, unmenschlich. Am 1. Mai gingen Zigtausende auf die Straße, um auf ihre Lage aufmerksam zu machen. Durch die Verbesserungen in kleinen Schritten dort sah sich die Arbeitnehmerschaft auch in Deutschland ermutigt, ebenfalls zu demonstrieren. „Die Protestaktionen haben sich bis heute gehalten und weisen jedes Jahr auf ein anderes sozialpolitisches Anliegen hin, das noch im Argen liegt.“ Der Protest gegen Gewalt, Kriege und Vertreibung irgendwo auf der Welt gehöre dazu, gegen Intoleranz, Rassismus, Rechtspopulismus und zum Beispiel auch für die Solidarität mit den Menschen, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, aber auch für ein friedliches Miteinander mit den Geflüchteten aus Krieg, Not, Hunger und zerstörter Infrastruktur.

Handwerkerschaft hilft

Unter Marschklängen der Musikkapelle gaben die starken Männer „Schmackes“, bis der bekränzte, mit Girlanden geschmückte Stamm senkrecht stand und gesichert werden konnte. Mit Applaus beglückwünschte das Dorf die gelungene Herkulesaufgabe durch die Beurener Handwerkerschaft, deren Wappen den Stamm zieren: Landwirt, Bäcker, Friseur, Elektriker, Gastwirt, Fuhrunternehmer, Heizung-Sanitär, Maurer, Schreiner, Autoschlosser, Forstwirt, Schmied, Maler, Zimmerer.

Die Ortsvorsteherin fand herzliche Dankesworte an alle fleißigen Helfer und Spender im Hintergrund: Omnibus Volk, Forstbetrieb Albrecht, DLRG, Feuerwehr, Bauhofmitarbeiter, Wirtshaus Zum Kreuz und vor allem auch den fleißigen Kränzerinnen. Mit Marschmusik ging‘s dann ab zur feuchtfröhlichen Nachfeier für den gelungenen, unfallfreien Erfolg des Maibaumstellens 2018.