Lebenswert, liebenswert, vital

Ortsvorsteherin Silvia Ulrich „residiert“ zusammen mit ihrer Sekretärin Monika Bareth im Rathaus von Isnys Teilort Beuren. Die Tür steht weit offen für jegliche Sorgen und Wünsche der rund 850 Menschen aus dem beliebten Urlauberdorf mit den zahlreichen kleinen Weilern und Höfen. „Ich versuche für alle Menschen und alle Anliegen da zu sein, um im Gespräch möglichst tragbare Lösungen miteinander zu finden.“

Der geschätzten Ortsvorsteherin sind im Laufe der Zeit noch einige weitere Ämter zugewachsen: Vorsitzende des CDU-Ortsvereins, Vorsitzende des Landfrauenverbandes Baden-Württemberg, Kassiererin und Vorstandsmitglied des Verbandes Regionalentwicklung Ländlicher Raum, Mitglied des Landfrauenverbandes Württemberg-Hohenzollern und kraft Amtes ist sie auch Mitglied des Stadtrates Isny.

„Untragbarer Zustand“

Im Erdgeschoss des Rathauses werden Besucher empfangen und ihre Anliegen bearbeitet. Im Sitzungssaal des ersten Obergeschosses tagt der Ortschaftsrat, und dort finden auch Trauungen statt. Unter dem Dach ist genug Platz für Fahnen und Vereinsutensilien. Hinter dem Rathaus befinden sich zwei Garagen, die vom ortseigenen Bauhof belegt sind. Werkzeug, Fahrzeuge und Arbeitsmaterialien seien jedoch im ganzen Ort irgendwo untergebracht. Das sei ein untragbarer Zustand für Rudolf Dilger und Leo Schwenk, die beiden fleißigen und verlässlichen und universell einsetzbaren Allrounder.

„Mit dem fehlenden ausreichend großen und eigenen Quartier für den Bauhof ist schon mal eine Sorge angesprochen, sagt Ulrich, das andere Manko ist das noch fehlende Bauplatzangebot.“ Es gäbe zahlreiche junge Familien, die mit dem Bau eines Hauses endgültig in Beuren Wurzeln schlagen wollen. Für sie sei ja eine ausreichende Infrastruktur vorhanden, mit dem Kindergarten und die Grundschule. Und in Beuren genauso wichtig: ein breitgefächertes, aktives Vereinsleben, das unter dem Dach der „Kulturgemeinde“ organisiert wird und deren Aktivitäten auch koordiniert werden, damit Überschneidungen im Jahreslauf und bei der Hallenbenutzung vermieden werden.

„Unsere Vereine machen das Dorf lebenswert, liebenswert und vital. Wir wollen doch keine verschlafene Wohnsiedlung sein“, so formuliert die Ortsvorsteherin den Reichtum des Ortes. „Jeder Verein hat freilich auch sein Eigenleben. Bei den öffentlichen Veranstaltungen gibt es ein wunderbares und problemloses, sich ergänzendes Zusammenwirken, geradezu modellhaft – dank unserer Kulturgemeinde. Und darauf sind wir richtig stolz.“

Froh sei man über den vereinsgeführten Dorfladen mit Sitzgelegenheiten. Er stelle gleichzeitig auch so etwas wie eine Kommunikationszentrale dar. „Montags ist dort Frauentreff, donnerstags die Männerrunde – da geht was ab…“ Dass Beuren weiterhin eine Wirtschaft hat, trotz des schweren Abschieds vom allseits beliebten Gastwirt Werner Maier, darüber sei man auch sehr froh. Resi und die Kinder machen weiter. Dass man in Beuren noch an Freud und Leid teilnimmt und gemeinsam trägt, das hätte man bei dieser Beerdigung wieder deutlich gespürt.

Beurens besonderes Geschenk der Natur, besonders auch für Urlauber und Touristen: der Badsee, einschließlich Campingplatz und Kiosk, bestens verwaltet und gepflegt von Erhard Pferdt, Guido Graf und weiteren Helfern. An heißen Wochenendtagen könne man dort bis zu 1000 Badegäste zählen, die Erholung und Abkühlung finden.

Biber gefährdet Hochmoor

Beurens besondere Sorge der Natur: Das weitläufige und schützenswerte Taufach-Fetzach-Moos mit den beiden Urseen ist durch den Biber in akute Gefahr geraten. Eine Hochmoorregion ist es, mit Übergangsmooren an den Rändern, die in Teilen bereits 60 Zentimeter unter Wasser steht. Die Seen seien sogenannte Todeislöcher, Hinterlassenschaften der letzten Eiszeit und bis heute nur durch den Regen gespeist, erklärt Bauhofmitarbeiter Rudolf Dilger.

Weil sie keinen Zulauf haben, der Nährstoffe einbringt ins Moorgebiet, hätten sich dort seit Urzeiten zahlreiche Überlebenskünstler an Tieren und Pflanzen entwickelt, die nun aktuell absaufen und verloren gehen. „Entlang des gut zwei Kilometer langen Taufach-Fetzach-Grabens, durch den das Wasser normalerweise Richtung Urlau in die Eschach abläuft, haben Biberkolonien schätzungsweise knapp 20 Dämme gebaut, die den Wasserabfluss erfolgreich verhindern“, beschreibt Rudolf Dilger die Problemlage.

Es sei nun, finanziert durchs Regierungspräsidium, ein Pilotprojekt zum Schutz eines natürlichen Zustandes in Arbeit. Parallel zum Graben soll auf ganzer Länge ein Rohr verlegt werden, das den Wasserabfluss, trotz Dammbau durch den Biber, garantiert. „Ziel sei es, sowohl den Biber als auch die Tier- und Pflanzenwelt zu schützen. Über tief liegende, überflutete Wanderwege haben die beiden Bauhofmitarbeiter zwei Stege mit je circa 150 Meter Länge gebaut – eine vorübergehende Lösung“, erklärt die Ortsvorsteherin die aktuelle Lage.