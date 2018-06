Georg Hodrus ist neuer Vorstand der Jagdgenossenschaft Beuren

Nach 25 Jahren in der Vorstandschaft, davon 14 Jahre als erster Vorsitzender, hat Thomas Biggel den Stab an die nächste Generation weitergereicht: Auf der Jahresversammlung der Jagdgenossenschaft Beuren wählten die anwesenden Mitglieder Georg Hodrus (im Foto links) zum neuen Vorsitzenden. Er verabschiedete seinen Vorgänger (Bildmitte) mit Dankesworten, und einen Blumenstrauß gab es für Biggels Ehefrau Anni (rechts) als Anerkennung für ihre Unterstützung. Die Jagdgenossenschaft zählt knapp über einhundert Mitglieder, wobei alle, die auf der Gemarkung Beuren Wald besitzen, automatisch aufgenommen werden. Sie beschäftigen aktuell fünf Jäger, die jedes geschossene Rehwild vom Vorsitzenden in Augenschein nehmen lassen müssen. Auch diese Tätigkeit führte Thomas Biggel in all den Jahren aus.Foto: Jagdgenossenschaft