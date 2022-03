Wir alle gegen Cybermobbing

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mitte März hatten die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5 eine besondere Einheit auf ihrem Stundenplan: Herr Herr vom Bündnis gegen Cybermobbing aus Karlsruhe war zu Besuch an der GMS Bergatreute. Cybermobbing. Schikane und Bloßstellen im Netz. Was in der realen Welt meist greifbar ist..., im Internet anonym... und schwer fassbar. Jeder kennt den Begriff „Cybermobbing“, aber was hat es genau damit auf sich?

Wie verhalte ich mich im Netz richtig? Welche Inhalte darf ich preisgeben und welche nicht? Was kann ich tun, wenn ich selbst davon betroffen bin?

Diese und viele andere Fragen rund ums Thema Mobbing im Internet hat Herr Herr mit den Schülerinnen und Schülern bearbeitet. Dabei waren die Schüler*innen sehr aufmerksam bei der Sache, es gab viele Anmerkungen und Fragen - ein aktuelles Thema, welches alle betrifft. Deshalb sollen auch die Eltern an einem Elternabend im April über Cybermobbing informiert werden. In einer kleinen Einheit haben die Schüler*innen die Möglichkeit, dies ihren Eltern vorzustellen und ihnen so einen Einblick in diese virtuelle Welt zu verschaffen. Vielen Dank an Herr Herr vom Bündnis gegen Cybermobbing für diese aufschlussreiche und reale Erfahrung.