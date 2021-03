Wasser für den Weiher: Das Naturdenkmal Herrenweiher ist teils wiedervernässt

Auf Initiative der BUND-Arbeitsgemeinschaft Bergatreute hat das Naturdenkmal Herrenweiher in Bergatreute im Rahmen einer Teilsanierung auch eine partielle Vernässung mit einer etwa 200 Quadratmeter großen Wasserfläche erhalten. Vor weit mehr als 100 Jahren existierte auf der heutigen Fläche des geschützten Biotops Herrenweiher eine wohl größere Wasserfläche, teilt der BUND mit. Jedoch würden dort seit langem allenfalls Gumpen existieren.

Der Klimawandel macht laut Mitteilung auch vor Bergatreute nicht Halt. Die immer häufigeren und länger anhaltenden Hitzeperioden mit enormer Trockenheit wie zuletzt 2019 würden Vögeln, Insekten und Amphibien neben Pestiziden und mangelnden artenreichen Grünzügen schwer zusetzen. Auch Vögel könnten verdursten, vor allem die Jungen im Nest, wenn die Alttiere nicht mehr genügend nahegelegene Wasserstellen oder „saftige“ Insekten auffinden. Denn auch viele Insektenarten seien für ihren Vermehrungszyklus auf eine Wasserquelle in der Nähe angewiesen.

Maximale Gewässertiefe von 80 Zentimetern

Das neu entstandene und vorwiegend durch Regenwasser gespeiste naturnahe Flachgewässer mit einer maximalen Gewässertiefe von 80 Zentimetern soll ausschließlich der Natur zu Nutzen sein. Es sind weder Zugangsmöglichkeiten noch Sitzbänke geplant. Alleiniges Ziel ist es laut BUND, Vögeln, Insekten und vor allem Amphibien einen verbesserten, ganzjährig ungestörten Lebensraum mit ausreichend Wasser zurückzugeben. Von der Wiedervernässung sollen vor allem die Amphibien profitieren. Amphibien zählen laut BUND zu einer der am stärksten bedrohten Artengruppe weltweit. Im Landkreis Ravensburg würden derzeit nur noch zwölf Amphibienarten vorkommen.

Die Umsetzung dieses Projektes erfolgte im Rahmen der Biodiversitätsstrategie des Landkreises Ravensburg. Dank einer Spende der Kreissparkasse Ravensburg könnten solche Projekte realisiert werden, heißt es in der Mitteilung des BUND. Der Landschaftserhaltungsverband des Landkreises unter der Leitung von Moritz Ott übernahm die planungsrechtlichen Vorbereitungen sowie die ökologische Bauleitung.

Wiedervernässung soll als Auftakt in der Gemeinde verstanden werden

Die partielle Wiedervernässung des Herrenweihers soll laut BUND auch im Hinblick auf die im Landesnaturschutzgesetz neu gefassten Verpflichtung der Kommunen zu Biotopverbünden als Auftakt in der Gemeinde verstanden werden. Dem müssten aber noch mehr natürliche Lebensräume in der Nähe folgen. Für einen wirkungsvollen Verbund der Lebensräume mit Wildkräutern, Vögeln, Amphibien und Insekten seien auch kleinere Flächen in privaten Gärten ebenso wie auf öffentlichem oder landwirtschaftlichem Grund hilfreich. Es brauche viele solcher Flächen, die einfach in Ruhe gelassen werden und auf denen die Natur sinnvoll unterstützt wird.

„Wir wollen mit diesem Projekt auch im Rahmen der bundesweiten Biodiversitätsstrategie ein starkes Signal für die Stärkung der biologischen Vielfalt in Bergatreute setzen“, teilt der BUND weiter mit. Ziel sei es, neben einem konkreten Beitrag zur Erhöhung der Artenvielfalt die Öffentlichkeit für dieses Thema zu sensibilisieren. Hierzu bietet die BUND AG interessierten Grundstücksbesitzern ihre Unterstützung an, gemeinsam vielerorts kleine „Trittstein-Biotope“ als Teil eines Biotopverbundes der Gemeinde entstehen zu lassen.