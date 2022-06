Wallfahrtsfest in Bergatreute

Seit 336 Jahren wird im oberschwäbischen Bergatreute ein Gnadenbild zur Muttergottes vom Blut verehrt, das jährlich zahlreiche Pilger und Gläubige aus der gesamten Region anzieht. Am Samstag, 2. Juli, dem Fest „Mariä Heimsuchung“ findet der traditionelle Wallfahrtstag zu Ehren Unserer Lieben Frau, „Maria vom Blut“, in Bergatreute statt.

Die Festmesse beginnt um 9 Uhr in der Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Philippus und Jakobus und wird musikalisch durch den Kirchenchor Bergatreute unter der Leitung von Frau Caroline Forderer mitgestaltet. Festprediger wird Pater Martin Gal SDS aus Temeswar (Rumänien) sein, der in die Fußstapfen des bekannten und in Bergatreute geborenen Sozialtheologen Pater Berno Rupp getreten ist. Dessen grundgelegten Projekte für die Ärmsten in Rumänien führt Pater Martin weiter. Die Kirchengemeinde freut sich über den Besuch aus Temeswar. Die Festpredigt wird ebenso auf dem Kirchplatz übertragen.

Nach dem Festgottesdienst findet bei gutem Wetter die Prozession mit dem Gnadenbild „Maria vom Blut“ durch die Straßen und Fluren der Gemeinde statt, wo beim geschmückten Feldaltar am Pfaffenberg eine kurze Gebetsstation gemacht wird. Begleitet wird die Prozession von der Musikkapelle Bergatreute unter der musikalischen Leitung von Anja Vincon und den örtlichen Vereinen sowie den Erstkommunionkindern. Bis zum Abend ist das Gnadenbild in der Pfarr- und Wallfahrtskirche dann vor dem Zelebrationsaltar ausgestellt.

Im Anschluss an die kirchliche Feier lädt die Kirchengemeinde im Pfarrgemeindehaus zum gemeinsamen Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen ein. Ab 13 Uhr findet im Pfarrgemeindehaus die Buchpräsentation „Keiner wird vergessen“ - das Leben vom Pater Berno Rupp SDS“ statt. Ebenso wird das Wallfahrtsmuseum im Chörle der Kirche geöffnet sein. Um 16.30 Uhr wird ein spiritueller Impuls für Jugendliche und Firmlinge mit Pater Martin in der Wallfahrtskirche angeboten.

Gemeinsames Rosenkranzgebet um 17.25 Uhr und die anschließende feierliche Marienvesper um 18 Uhr beschließen mit dem Salve Regina den Hauptwallfahrtstag in Bergatreute.