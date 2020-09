Unbekannter flüchtet nach Unfall auf Bergatreuter Parkplatz

Schaden in Höhe von fast 2000 Euro ist am Samstag zwischen 13.30 und 22.30 Uhr auf dem Parkplatz beim Sportplatz in Bergatreute entstanden. Ein bislang unbekannter Fahrer prallte nach Polizeiangaben gegen einen geparkten Toyota Yaris und entfernte sich nach dem Unfall, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Den Spuren zufolge könnte der Verursacher ein weißes Fahrzeug gefahren haben.

Hinweise nimmt die Polizei in Weingarten unter 0751 / 8036666 entgegen.