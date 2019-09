Unbekannter beschädigt Verkehrsschilder

Ein bislang unbekannte Autofahrer ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Bergatreute auf der Waldseer Straße in Richtung Bad Waldsee unterwegs gewesen. Laut Polizeibericht kam er bei der Einmündung der Friedhofstraße in die Waldseer Straße aus noch ungeklärtem Grund nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen mehrere Verkehrsschilder und Hinweistafeln und beschädigte diese. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schadens zu kümmern. Hinweise zum Unfallhergang und Unfallverursacher erbittet der Polizeiposten Bad Waldsee unter der Telefonnummer 07524 / 40430.