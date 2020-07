Unbekannte randalieren im Kindergarten

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende laut Polizeibericht im eingezäunten Außenbereich eines Kindergartens in der Ravensburger Straße in Bergatreute mehrere Sitzbänke, Bretter und Absperrbänder zerstört. Der hierbei angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Personen, die von Freitagmittag bis Montagmorgen Verdächtiges bei dem Kindergarten beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Polizeiposten Bad Waldsee, Telefon 07524/40430, in Verbindung zu setzen.