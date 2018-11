Traktorschaufel beschädigt BMW

Totalschaden ist am Montagabend an einem BMW entstanden, dessen 31-jähriger Fahrer gegen 19.10 Uhr an einem Verkehrsunfall in der Roßberger Straße in Bergatreute beteiligt war. Der Mann hatte laut Polizeibericht gerade zum Überholen eines Traktors angesetzt, dessen 19-jähriger Fahrer zur gleichen Zeit nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Durch die Schaufel des Zugfahrzeuges wurde dabei die gesamte Beifahrerseite des BMW beschädigt. Während der Traktorfahrer angab, links geblinkt zu haben, verneinte dies der Autofahrer.