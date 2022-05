Traditionelles Georgsfest in Gwigg

Zwei Jahre konnte der Georgritt in Gwigg wegen der Corona Pandemie nicht stattfinden. Umso mehr freuen sich dieVeranstalter, die Blutfreitagsgemeinschaft mit der Klangwelt Bergatreute, das das traditionelle Georgsfest in Gwigg bei Bergatreute mitsamt dem Georgsritt stattfinden kann. Das Programm für Samstag, 14. Mai, startet um 18 Uhr mit einem gemütlichen Beisammensein im neuen Feststadel. Die Reiterprozession unter Anführung der Musikkapelle Bergatreute beginnt am Sonntag, 15. Mai, um 9.20.

Es werden mehrere Blutreitergruppen und die Stadtgarde Ochsenhausen erwartet. Um 9.30 Uhr startet der Festgottesdienst mit Pferdesegnung bei der St. Georgskapelle. Die Rückkehr der Reitergruppen wird gegen 10.45 Uhr sein. Anschließend ist ein gemütliches Beisammensein beim Hof Denzler/Sauter geplant. Zum Frühschoppen spielt die Musikkapelle Bergatreute auf.