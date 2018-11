Theaterverein Bergatreute führt Komödie auf

Der Theaterverein Bergatreute führt ab Mitte November ein neues Stück auf. Ab Freitag, 16. November, spielt der Verein an diversen Terminen die Komödie „Achtung Deutsch!“ von Stefan Vögel, heißt es in der Ankündigung.

In „Achtung Deutsch!“ bilden die Figuren Henrik, Deutscher, Tarik, Syrer, Virginie, Französin, Rudi, Österreicher und Enzo, Italiener, eine Multikulti-WG. Patchwork extrem, so die Pressemitteilung, und genauso bunt wie besagtes Flickwerk sind auch die verschiedenen Charaktere, die durch widrige Umstände gezwungen werden, plötzlich deutsch, sogar sehr deutsch, zu werden. Nachdem man im vergangenen Frühjahr die Aufführungen kurzfristig absagen musste, hat der Theaterverein Bergatreute entschieden, dieselben auf den Herbst zu legen. Das Stück stand bereits fest, die Rollen waren besetzt, und so wird nun schon seit geraumer Zeit geprobt.

Die Aufführungen von „Achtung Deutsch!“ finden am Freitag, 16. November, Sonntag, 18. November, Freitag, 30. November, Samstag, 1. Dezember, Sonntag, 2. Dezember, Freitag, 7. Dezember, und Samstag, 8. Dezember, statt. Karten gibt es von 17 bis 20 Uhr unter Telefon 07524 / 914422.