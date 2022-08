Tennisclub TC 99 holt zwei Meistertitel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der diesjährigen WTB-Verbandsrunde erkämpften sich zwei Mannschaften vom TC 99 Bergatreute die Meisterschaft in ihrer jeweiligen Spielklasse. Die Damen 50-Mannschaft startete in der Staffelliga und erzielte hier fünf Siege gegen Fronhofen, Sigmaringen, Mengen, Meckenbeuren-Kehlen und Ravensburg. Nur der Spielgemeinschaft Berg/Blitzenreute/Ösch-Weingarten mussten sich die Damen 50 ganz knapp geschlagen geben. Das reichte für die Meisterschaft in der Staffelliga! Für die Damen 50 waren im Einsatz: Christine Gerhold, Sigi Hoh, Daniela Massier, Thea Giray und Birgit Braun.

Auch die Damen konnten in ihrer Klasse, der Bezirksstaffel 2, die Meisterschaft erringen. Siege wurden erzielt gegen Wain, Dettingen/Iller, Fronhofen, Altshausen und Mietingen. Nur dem TV Kirchberg war man knapp unterlegen. Letztendlich reichte es für die hart erkämpfte Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksstaffel 1. Diese Liga wird eine neue Herausforderung, der sich die hochmotivierte Mannschaft mit Freude stellen wird. Für die Damen waren im Einsatz: Sarah Gessler, Jutta Gaidzik, Tina Bodenmüller, Carina Sterk, Annika Dehm, Petra Schmid, Sina Ritter und Ronja Dennenmoser.