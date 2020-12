Studentin aus Bergatreute wird ausgezeichnet

Karolina Albrecht aus Bergatreute ist für ihre Abschlussarbeit im Bachelor-Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Elektro- und Informationstechnik an der HTWG Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung ausgezeichnet worden. Das Thema ihrer Bachelorarbeit lautete „Erarbeitung eines Cyber-Security-Kompasses für Smart-Grid-Kommunikationsgeräte“.

Die Preisträgerin hat in ihrer Abschlussarbeit bei der Firma HMS Technology Center Ravensburg einen Cyber-Security Kompass für die Ixxat SG-gateways erarbeitet, welche in Energie-Steuernetzwerken beispielsweise in Umspannstationen als Daten-Gateways für Smart-Grid Anwendungen eingesetzt werden. Ihr Betreuer Michael Fröhlich würdigte besonders die sehr schnelle Einarbeitung der Preisträgerin in die sehr komplexen Zusammenhänge. Der Preis wurde bei der Absolventenfeier der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik von Markus Treger verliehen. Coronabedingt fand die Feier zum ersten Mal virtuell statt, wie die Hochschule außerdem mitteilte.