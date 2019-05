Solidarische Landwirtschaft für Bergatreute

In Bergatreute soll eine weitere Solidarische Landwirtschaft (Solawi) entstehen. Interessierte sind am Sonntag, 2. Juni, zum „Tag der offenen Hoftür“ am Ährenhof eingeladen. Beginn ist um 14 Uhr mit einer Hofführung in Giesenweiler 3.

Damit soll im Jahr 2020 die vierte Solawi im Landkreis Ravensburg – nach Bad Waldsee, Ravensburg und der Hühner-Solawi in Berg – gegründet werden, teilen die Veranstalter Lukas und Miriam Cimander mit. Die beiden fassten, während sie vergangenes Jahr im Verein Solidarische Landwirtschaft Ravensburg arbeiteten, den Entschluss, den elterlichen Hof in Bergatreute-Giesenweiler zu übernehmen. Unterstützt werden sie von Thomas und Franziska Stemmer, die ebenfalls eine biologisch-dynamische und handwerkliche Ausbildung haben.

Produktpalette soll erweitert werden

Aktuell werden am Hof laut Mitteilung 40 behornte Kühe für die Käserei Leupolz gemolken und 40 Hektar Getreide und Grünland bewirtschaftet. Ab nächstem Jahr soll die Produktpalette erweitert werden: Gemüse, Eier und Fleisch kommen hinzu. Ziel ist dabei der Aufbau eines vielfältigen Hoforganismus. Finanziert werden soll der Hof über das alternative Direktvermarktungskonzept „Solidarische Landwirtschaft“.