Solawi Ährenhof lädt zum Herbstfest

Die solidarische Landwirtschaft (Solawi) am Ährenhof in Bergatreute lädt alle Interessierten am Sonntag, 13. Oktober, zum Herbstfest in Giesenweiler 3 ein. Auftakt ist um 15.30 Uhr, wenn die Kühe zum Melken in den Stall getrieben werden.

Biologisch-dynamische Landwirtschaft ist laut Pressemitteilung die Leidenschaft der beiden jungen Familien Cimander und Stemmer, die zusammen mit den Hofübergebern 45 Hektar Land bewirtschaften. Ziel sei der Aufbau einer Vollversorgung mit dem alternativen Direktvermarktungskonzept „Solidarische Landwirtschaft“, so die Familien. Während des Festes sind die Kinder zum Hüpfen im Stroh und zum Kürbisgeisterschnitzen eingeladen. Für die Großen gibt es einen Ausblick auf die kommende Solawi-Saison.

Um 17 Uhr werden bei einem Hofrundgang der Stall, das entstehende Hühnermobil und die Gemüseanbaufläche gezeigt. Ab 18 Uhr ist mit Kürbissuppe, Würstchen und Stockbrot vom Lagerfeuer für das leibliche Wohl gesorgt. Danach folgt mit Musik und Tanz ein gemütlicher Ausklang. Kontakt zu den Familien Cimander und Stemmer kann per E-Mail an info@aehrenhof.de oder online unter www.aehrenhof.de aufgenommen werden.