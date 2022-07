Seit 336 Jahren kommen Pilger nach Bergatreute

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Gnadenbild Maria vom Blut gehört zu Bergatreute, wie das Heilige Blut nach Weingarten – so formulierte es einmal ein junger Benediktinermönch aus besagtem Kloster. Bei bester Witterung konnte am Samstag, 2. Juli in Bergatreute nach pandemiebedingter Pause das Wallfahrtsfest endlich wieder in gewohntem Rahmen stattfinden: An diesem besonderen Tag erklingt schon früh um 6 Uhr das Tagwachspiel der örtlichen Musikkapelle. Nach und nach füllt sich die Wallfahrtskirche und der Kirchplatz mit Menschen, die zumindest hörend die Festmesse mitverfolgen. Das in Bergatreute verehrte Gnadenbild kam 1686 aus der böhmischen Stadt Klattau in den oberschwäbischen Ort und findet seither große Verehrung bis weit über die Grenzen des Landkreises hinaus.

Der Festgast des Tages war ein Schüler des in Bergatreute geborenen und 2017 verstorbenen Sozialtheologen Pater Berno Rupp. Der Salvatorianer Pater Martin Gal kam extra von Temeswar (Rumänien) angereist, zwar nicht mit dem Fahrrad, wie er schmunzelnd von seinem Lehrvater zu berichten wusste, dennoch mit einer vielstündigen Autofahrt. So hat der junge Pater aus dem Leben von Pater Berno Rupp einiges des neu erschienen Buches „Keiner wird vergessen“ in der Festpredigt vorweggenommen, um dann auf die freundschaftliche Heimsuchung Marias bei ihrer Tante den Vergleich zu unserer Beziehung zu Maria und den Menschen zu ziehen. Den Ärmsten zu helfen bedeute, gleichzeitig den Dienst für Gott zu tun. Pater Berno hatte dies in außergewöhnlicher Weise vorgelebt und endlich, so Pater Martin, durfte er die Bergatreuter Muttergottes heimsuchen, die einst von seinem Lehrvater in dessen Hauskapelle in Temeswar täglich verehrt wurde.

Gehörgenuss wurde zudem vom starken Klangkörper des Kirchenchors Bergatreute geboten, der unter Leitung von Caroline Forderer die lateinische Messe bréve in c von Charles Gounod mit Begleitung von Claudia Bentele an der 18 Register und 1314 Pfeifen umfassenden Reiser-Orgel bot.

Zusammen mit einigen Priestern, Diakonen und Ordensschwestern sowie den Erstkommunionkindern und den örtlichen Vereinen zog im Anschluss die Prozession mit dem Gnadenbild und etwa 400 Gläubigen durch den Ort, hinaus in die Flur. Ein festlich geschmückter Altar bildete Kulisse für eine kurze Andacht. Nach dem feierlichen Schlusssegen erklang Salve Regina.