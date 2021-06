Seit 335 Jahren kommen Pilger nach Bergatreute

Neben den großen Wallfahrtsorten Weingarten und Reute hat auch die Pfarrgemeinde Bergatreute einen historischen Wallfahrtstag zur Muttergottes vom Blut, welcher vor 335 Jahren erstmals einen großen Pilgerstrom auslöste. Pandemiebedingt findet das Wallfahrtsfest in diesem Jahr in anderem Rahmen statt, teilt die Kirchengemeinde Bergatreute mit.

Am 1. Juli findet demnach um 19 Uhr zur Einstimmung auf den Wallfahrtstag eine marianische Vigilfeier mit sakramentalem Segen statt. Der Festgottesdienst am 2. Juli wird zweimal, um 10 und 19 Uhr, jeweils mit Festpredigt in der Wallfahrtskirche gehalten und auf den bestuhlten Vorplatz übertragen. Festprediger wird laut Mitteilung an beiden Gottesdiensten Dekan Elmar Spöckle aus dem oberpfälzischen Wallfahrtsort Habsberg sein.

Da es auch in diesem Jahr keine Flurprozession geben kann, wird wie im vergangenen Jahr wiederum ein besonderer Besinnungsweg entlang des Prozessionsweges eingerichtet. So können die Gläubigen ihren persönlichen Pilgerweg zur Muttergottes gehen, der bis 11. Juli mit den verschiedenen Stationen erlebt und im Gotteshaus beim Gnadenbild Maria vom Blut im stillen Gebet endet.

Der Ursprung dieses blutenden Madonnenbildes geht auf den Steinwurf eines Frevlers im Jahre 1494 im oberitalienischen Re zurück. Eine Gnadenbildkopie gelangte durch einen Schornsteinfeger in die böhmische Stadt Klattau. Von dort löste 1686 wiederum ein Abbild, welche durch verwandtschaftliche Beziehung des damaligen Pfarrers nach Bergatreute kam, eine Sekundärwallfahrt in dem oberschwäbischen Ort aus.

Das Fest der Heimsuchung Marias wurde schon Anfang des 18. Jahrhundert als Hauptwallfahrtstag in Bergatreute zu Ehren der Muttergottes vom Blut begangen. Nach Verboten als Folge der Säkularisierung Oberschwabens und nach Einschränkungen in der Zeit des Nationalsozialismus wird auch in diesem Jahr pandemiebedingt ein kleineres Wallfahrtsfest ohne Prozession und Gemeindefeier stattfinden.