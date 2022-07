Schulteich an der GMS Bergatreute eingeweiht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bildung für nachhaltige Entwicklung, Schutz der Umwelt, Umgang mit eigenen Ressourcen und Qualität von Konsumgütern sind Schlagworte, die hervorstechen, wenn man heutzutage an Schulen blickt und sich den Bildungsauftrag, den diese haben, genauer anschaut. Die aus dem Bildungsplan entnommenen Worte vom Papier in die Praxis umzusetzen, ist jedoch nicht immer ganz einfach. Umso beeindruckender ist das Schulteichprojekt der GMS Bergatreute, welches mithilfe des Förderpreises „Biodiversität im Klassenzimmer“ ins Leben gerufen wurde. Verliehen wurde der Preis in der Höhe von 2500 Euro vom Landschaftserhaltungsverband (LEV) Ravensburg und der Kreissparkasse Ravensburg.

Bereits im Jahr 2021 erhielt die GMS Bergatreute die Auszeichnung und die Projektleiterin Frau Messinesis machte sich gemeinsam mit den SchülerInnen tatkräftig an die Arbeit. So entstand im Laufe des Jahres der bereits erwähnte Schulteich, der nun Heimat für viele Amphibien, Insekten und Tiere werden soll. Am Dienstag, 6. Juli war es dann auch soweit und der Schulteich konnte offiziell eingeweiht werden.

Schulleiter Andreas Reichle durfte Landrat Harald Sievers, Herr Ott von der Kreissparkasse Ravensburg sowie Herr Bauer und Frau Böhmer vom LEV am Schulteich begrüßen. Natürlich durften die am Bau beteiligten Personen Frau Messinesis und die SchülerInnen nicht fehlen.

Schulleiter Reichle betonte das außerordentliche Engagement von Frau Messinesis, ohne das der Bau nicht möglich geworden wäre. Nur so könnten die SchülerInnen die Artenvielfalt hautnah erleben und die Natur wertschätzen. Außerdem dankte er allen Beteiligten, die an der Entstehung des Teiches mithalfen.

Anschließend zeigte sich Landrat Sievers begeistert und interessiert über das Projekt. Im Dialog mit den SchülerInnen und Frau Messinesis wurde erläutert, welche vielen Arbeitsschritte notwendig waren, um zu diesem tollen Ergebnis zu gelangen und wozu der Schulteich in Zukunft genutzt werden kann. Denn der Teich bietet optimale Voraussetzungen zur Tierbeobachtung. Und ganz nebenbei sorgt er nicht nur bei den Tieren für eine nasse Abkühlung an heißen Sommertagen.

So kann man bei dem Teichprojekt von einem gelungenen und sehenswerten Projekt sprechen. Mit dem „grünen Klassenzimmer“ gibt es nun nicht nur einen außergewöhnlichen Lernort, sondern auch neuen Lebensort für Tier und Mensch.