Schulmusical „Tuishi Pamoja“ wird gefeiert

Die vorletzte Schulwoche an der Gemeinschaftsschule Bergatreute stand ganz im Zeichen der Generalproben für das Schulmusical „Tuishi Pamoja“, welches am Donnerstag, 21. Juli seine Premiere feierte. Ein Musical, in welchem es um die Freundschaft geht und welches – passend zu den derzeitigen Temperaturen – in der afrikanischen Steppe spielt.

Tuishi pamoja ist Suaheli und heißt so viel wie „lass uns zusammenleben“. Im Musical geht es um die schon seit Generationen bestehende Antipathie zwischen Zebras und Giraffen, die sich im Wesentlichen selbst nicht wirklich erklären können, weswegen dies so ist. Jedenfalls unterhalten sich Giraffen nicht mit kurzhalsigen, gestreiften Tieren. Das ist unter Giraffenniveau und „Zebras sind sowieso doof“, sagen sie.

Für das Giraffenkind Raffi, gespielt vom Fünftklässler Noah Dreher, ist die Haltung der Giraffen nicht verständlich. Er findet die Zebratochter Zea, gespielt von der Fünftklässlerin Pauline Schick, schon lange interessant und in unbeobachteten Momenten kommt es schon mal vor, dass Raffi neugierig zu Zea rüber schaut.

Die Soli der beiden Hauptdarsteller erzeugen Gänsehaut und manch feuchtes Auge an den Abenden der Aufführung.

Schlussendlich ist die Annäherung der langhalsigen Giraffen und der kurzhalsigen Zebras den drei forschen Erdmännchen Paula Schwarz, Marietta Hager und Jonas Haag zu verdanken, die das Getue der beiden Tiergattungen als völlig daneben empfinden. Die Erdmännchen stören sich nicht nur am nächtlichen Lärm von Zea und Raffi, sondern auch daran, dass Giraffen und Zebras so kurzsichtig denken. Denn gemeinsam können sie doch viel besser vor den Angriffen der Leoparden bestehen. Und das vor allem, wenn es in der Steppe dunkel wird und die Nachtgeister ihr Unwesen treiben.

Das Schulmusical Tuishi Pamoja wurde an der GMS Bergatreute mit Premiere an dem Donnerstag und am Folgetag erneut beim Schulfest aufgeführt. Der Eintritt war frei. Es konnte aber für die Partnerschule in Uganda gespendet werden, deren Vertreter unlängst an der GMS zu Besuch waren.

Die Hauptorganisatoren Alexander Dreher, Karsten Maluck und Julia Titz gaben in wenigen Wochen alles, um dieses grandiose Stück schauspielerisch und mit musikalischer Untermalung mit den Klassen 3, 4 und 5 auf die Bühne zu bringen.