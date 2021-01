Schulische Notbetreuung in Corona-Zeiten in Bergatreute

An der Gemeinschaftsschule Bergatreute hat das Team um Schulleitung, Schulsozialarbeit, Schulbegleiter und Betreuung auf die Erfahrungen des ersten Lockdowns zurückgreifen und dadurch sehr zügig und ohne große Turbulenzen in Phase zwei der pandemiebedingten Notfallbetreuung starten können. In der Notfallbetreuung sind aktuell und durchgehend zwischen 25 und 40 Kindern täglich angemeldet, wie die Schule mitteilt.

Seit dem 11. Januar werden Schüler und Schülerinnen der Klassen 1 bis 7 nun in kleineren Gruppen während der Vormittage und zusätzlich Dienstag- und Donnerstagnachmittag betreut und im Erledigen schulischer Aufgaben begleitet. Hierzu stehe vor Ort ein wechselnder Pool an Primar- und Sekundarstufenlehrerinnen und -lehrern zur Verfügung, der von zwei Bundesfreiwilligendienstleistern, der Schulsozialarbeit sowie dem Team der Betreuung unterstützt wird.

Flüchtlingskinder werden unterstützt

Neu in diesem Lockdown sei die Unterstützung von einem Mitglied des Helferkreises Asyl. Laut Schule kommt sie an drei Vormittagen in der Woche vormittags in die Schule, um eine Kleingruppe von Asylkindern zu unterstützen, damit diese das tägliche schulische Pensum erledigen können.

Conni Moosbrugger, Leiterin der Mensa, ist ebenfalls Teil der Notfallbetreuung. Sie kocht derzeit an Dienstagen und Donnerstagen in der Schulküche für die für Dienstag- und Donnerstagnachmittag angemeldeten Kinder und Betreuer rund 20 Essen. Wie die Gemeinschaftsschule Bergatreute weiter mitteilt, ist es zu sehen, wie gut und reibungslos das Zusammenspiel der einzelnen Akteure funktioniert.

Kinder und Lehrer wollen Öffnung

Trotz allem Positiven und einem guten Gelingen betonen die Schulvertreter, dass eine Notfallbetreuung und auch Homeschooling ein reguläres Unterrichtsgeschehen keinesfalls ersetzen können. Das ist die einheitliche Meinung, sowohl von Kindern als auch Erwachsenen. Daher hoffen man, dass es baldmöglichst wieder eine schrittweise Öffnung der Schulen und einen Start in eine Normalität gebe.