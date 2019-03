Schüler und Landwirte tun was für Insekten

Schüler der Gemeinschaftsschule Bergatreute sind auf Bauern zugegangen und haben sie gebeten, Ackerblühstreifen anzulegen. Im Gegenzug verpflichteten sich die Schüler, das Saatgut zu liefern, ein Hinweisschild zu malen und Spendengelder zu sammeln. Das Projekt soll zur zur Erhaltung der Artenvielfalt, insbesondere der Insekten, beitragen.

Das Projekt „Flowers for future“ findet fächerübergreifend statt und wird eingesendet als Beitrag zum bundesweiten Schülerwettbewerb „kuhl“, der dieses Jahr unter dem Motto „Ackern für die Vielfalt“ stattfindet, wie Lehrerin Katrin Messinesis berichtet.

Das Saatgut bezieht die Klasse vom Landschaftserhaltungsverband Ravensburg, der dieses kostenlos an Bauern abgibt, das aber wussten die meisten Bauern nicht, wie es in der Mitteilung der Schule heißt.

In der Schule wurden die Gespräche mit den Landwirten geprobt, Visitenkarten gestaltet und eine Mappe mit allen wichtigen Unterlagen zusammengestellt. Dann machten sich Schülergruppen selbstständig oder gemeinsam mit ihrer Lehrerin in ihrer Freizeit auf den Weg zu den Bauern.

Überall seien die Schüler sehr freundlich empfangen worden, berichtet Katrin Messinesis. In den allermeisten Fällen hätten sie „glücklich und stolz mit einem unterschriebenen Vertrag in den Händen den Hof verlassen“. Insgesamt beteiligen sich am Projekt 17 Bauern. Unter Anleitung des Ehrensberger Künstlers Hena Kreissle, stellten die Schüler die Hinweisschilder her. Sie spachtelten und bemalten Sperrholzplatten.

Im Rahmen des Projekts sei es ihr auch wichtig gewesen, zu vermitteln, dass jeder vor seiner Haustüre mit dem Schutz der Natur anfangen muss, fügt Lehrerin Katrin Messinesis abschließend hinzu.