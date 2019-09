Schüler präsentieren gelungenen Abend

„Zu-ga-be! Zu-ga-be! Zu-ga-be!“. Mehr als einmal sei am Freitagabend dieser Sprechchor über das Schulgelände der Gemeinschaftsschule Bergatreute gehallt, teilt die Schule mit. Was das Publikum zu solcher Begeisterung hinriss? Nicht weniger als 19 unterschiedliche musikalische Darbietungen hatten Schüler im Rahmen des schuleigenen Musikprofils unter Leitung von Vera Egle und Karsten Maluck einstudiert.

Dazu begrüßte Schulleiter Andreas Reichle rund 350 Zuhörer im vollen Atelier des Neubautrakts. Als Karsten Maluck sich spontan als Anheizer betätigte, sei das Eis sofort gebrochen gewesen, heißt es. Die Schüler vom Musikprofil der Klassenstufe 10 hätten diese Steilvorlage direkt angenommen und souverän ihre ersten beiden Songs dargebracht. Mit Viktoria Scheefs makellosem Solo habe der Abend daraufhin seinen ersten Höhepunkt erreicht.

Anschließend zeigte der Grundschulchor laut Mitteilung, wie die jungen Musiktalente an der GMSB von Anfang an gefördert werden. Danach habe es eine furiose Tanzeinlage vom Musik-Workshop der Klassenstufe 9/10 gegeben, gefolgt von einigen ruhigeren Tönen aus der Klassenstufe 8. Die Ukulele-Band habe auf ihren erkrankten Frontmann Linus Bok verzichten müssen, sich davon allerdings keineswegs bremsen lassen. Sie habe den Saal gerockt, stimmgewaltig unterstützt von Musiklehrerin Vera Egle. Die Stafette wurde als nächstes von der Klassenband der Klasse 8 weitergetragen, die ihrerseits an Karsten Maluck übergab, der das Publikum mit einer druckvollen, klassischen Gesangsdarbietung in Ergriffenheit versetzt habe, heißt es weiter.

Nun sei auch der Rest des Kollegiums auf die Bühne gekommen, um unter der Leitung von Karsten Maluck zwei Songs vorzutragen. Erst nach einer Zugabe sei sie wieder von der Bühne gelassen worden. Auch Vera Egle habe nun mit einem Nina-Simone-Song nochmals eine umjubelte Kostprobe ihrer ungemein kraftvollen und gleichzeitig nuancenreichen Gesangsstimme gezeigt. Abschließend trat nochmals die Schulband auf, die dem Abend einen würdigen Ausklang gegeben habe. Auch Eva Drescher, die für die Tontechnik verantwortlich war, Ilker Gülcin, der mit Bratwürsten für das leibliche Wohl sorgte, sowie Jan Hoferer, der mit seiner achten Klasse den Getränkeverkauf organisierte, hätten sich ihren Teil des Applauses verdient.

Karsten Maluck strahlte nach Angaben der Schule am Ende eines anstrengenden Abends: „Wir haben wirklich richtig hart geprobt – und wenn dann alles so toll klappt und das Publikum dann auch noch so mitgeht, dann ist das einfach spitze!“ Vera Egle pflichtete ihm bei: „Wenn man weiß, mit welchem Fleiß und welcher Begeisterung die Schülerinnen und Schüler sich hier engagiert haben, dann kann man am Ende eines solchen Abends einfach nur danke sagen!“

Schulleiter Andreas Reichle resümierte: „So ein sensationeller Musikabend kann nur zustande kommen, wenn sich ganz viele Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer weit über das normale Maß hinaus engagieren, ihre Freizeit opfern und sehr viel Fleiß und Mühe investieren. Wenn man dann so viel Applaus bekommt, wiegt das allerdings auch vieles auf. Deshalb danke auch ich ganz den Sängerinnen und Sängern sowie den Instrumentalistinnen und Instrumentalisten, ganz besonders aber Frau Egle und Herrn Maluck. Ihr alle habt eine ganz große Leistung hingelegt und ich hoffe, dass wir das bald wieder in ähnlicher Form wiederholen können.“