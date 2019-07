Rund 1000 Festgäste feiern Schulfest

Ein weiteres erfolgreiches Schuljahr liegt nun fast zur Gänze hinter der Gemeinschaftsschule Bergatreute. Dies sei für die Gemeinschaft Anlass genug gewesen, das Erreichte zu präsentieren und gemeinsam zu feiern, geht aus einer Pressemitteilung hervor. Fast 1000 Festgäste, 26 Grad im Schatten, rund 20 unterschiedliche Projekte von 340 Schülern sowie ihrer Lehrer: Schon an diesen Eckwerten lasse sich ablesen, dass sich die Gemeinschaftsschule Bergatreute erneut ganz von der Sonnenseite präsentierte.

Um 14 Uhr eröffnete, von Musikdarbietungen unter der Leitung von Karsten Maluck umrahmt, Schulleiter Andreas Reichle das Fest und zeigte in seiner kurzen Ansprache Beispiele dafür auf, wie positiv sich die Schule weiter entwickelt.

Ohne zu verhehlen, dass ganz oben auf der Wunschliste der Schule für die Zukunft der ersehnte Ausbau des Dachgeschosses im Gelben Haus stehe, der notwendig wäre, um das problematische, und bis auf weiteres von der Klassenstufe 10 „bewohnte“, Container-Provisorium beim „Roten Platz“ endlich auflösen zu können.

Ein dreistündiges Veranstaltungsprogramm bot anschließend bei hochsommerlichen Temperaturen auf dem Schulhof sowie in den drei Gebäudetrakten „Grünes Haus“, „Gelbes Haus“ und „Neubau“ einen Querschnitt durch alles, was die Schule zu bieten hat.

In der vorangegangenen Schulwoche hatte die gesamte Schule fünf Tage lang im Rahmen von klassen- und jahrgangsübergreifenden Projektgruppen allerlei Sehens- und Hörenswertes auf die Beine gestellt, das nun von den Gästen begutachtet werden konnte.

Die Palette des Gebotenen reichte nach Angaben der Schule von neu entstandenen Kunstwerken der Schüler über diverse Musik- und Sportdarbietungen sowie die Vorstellung der Schulsanitäter bis hin zu einem Filmworkshop.

Schüler errichten Verkaufshäuschen

Besondere Höhepunkte seien das im Pausenhof von Schülern neu errichtete Verkaufshäuschen für den Bäcker sowie die in Schattenrisstechnik hergestellten Wanddekorationen im Neubau. Der Schulförderverein bot Kaffee und Kuchen an, die Klassenstufe 8 verkaufte Getränke zugunsten der Klassenkasse. Zudem gab es Grillgut.

Entsprechend zufrieden war Rektor Reichle am Ende des Tages: „Es ist toll, was die gesamte Schulgemeinschaft hier wieder einmal im Laufe einer Woche gemeinsam auf die Beine gestellt hat. Ich denke, wir dürfen mit Recht stolz auf das gemeinsam Erarbeitete blicken.

Es war uns erneut ein Vergnügen, dies für einen Nachmittag mit den Eltern, unseren Nachbarn und überhaupt allen interessierten Bürgern zu teilen. Schön, dass wir heute so viele Gäste hatten, die neugierig darauf waren, was wir so alles vorzuweisen haben, und dass alles so reibungslos funktioniert hat. Danke an alle, die ihren Teil dazu beigetragen haben!“