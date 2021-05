Zum Abendspaziergang so einen schönen doppelten Regenbogen präsentiert zu bekommen, ist schon etwas Besonderes, schreibt SZ-Leser und Fotograf Peter Zeh. In diesem Moment kurz vor Sonnenuntergang habe alles gepasst, als die Sonne im Westen durch die Wolken schien, während es in Bergatreute noch regnete. Dadurch konnte ein wunderschöner Regenbogen gebildet werden. .. gesehen von Peter Zeh