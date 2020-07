Passanten helfen gestürzter Radfahrerin

Bei einem Unfall in der Schmidstraße in Bergatreute ist ein 55-jährige Frau am Montag schwer verletzt worden.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, ist die Frau gegen 7.30 Uhr von Passanten gegenüber der Gemeischaftsschule auf dem Gehweg liegend gefunden worden. Die Ersthelfer verständigten den Rettungsdienst, der die verletzte Frau ins Krankenhaus brachte, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt.