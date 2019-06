Nach Rathaussanierung in Bergatreute ist jetzt der Vorplatz dran

In nur sechs Monaten ist das Bergatreuter Rathaus von Grund auf saniert und umgebaut worden. Dabei sind großzügig und modern ausgestattete Räume entstanden, die den Bürgern durch Barrierefreiheit einen bequemen Zugang ermöglichen. Die Kämmerei ist in einem separaten Gebäude in der Nachbarschaft untergebracht. Ein Tag der offenen Tür am kommenden Freitag lädt die Öffentlichkeit zur Besichtigung ein.

„Uns gefällt das Ganze sehr gut“, sagt eine Bergatreuterin, die gerade das neue Bürgerbüro im Bergatreuter Rathaus betreten hat. Der barrierefreie Anbau im Erdgeschoss ist sofort erkennbar durch einen Glasvorbau mit Hinweisschild und lässt schon dadurch keine Orientierungslosigkeit beim Suchen nach Verwaltungszuständigkeiten aufkommen. Der Haupteingang zum Rathaus ist verlegt worden. Aber wenn das Bürgerbüro geschlossen ist, bietet auch ein Nebeneingang an der Straßenseite des Rathauses mit einer Rampe barrierefreien Zugang für Rollstühle, Kinderwagen und Rollatoren.

Ich möchte nicht in die Annalen als der Bürgermeister eingehen, bei dem das Rathaus abgebrannt ist Bürgermeister Helmfried Schäfer

Innen ist das Rathaus vom Keller bis zum Dach saniert worden. Das war dringend notwendig, wie Bürgermeister Helmfried Schäfer erklärt. „Wir hatten Kabelbrände am Schaltschrank und die Leitungen sind durchgeschmort“, erinnert er sich. Schimmel an den Wänden, zugige Fenster, eine alte Heizung machten Probleme. „Es war einfach an der Grenze“, so Schäfer. „Ich möchte nicht in die Annalen als der Bürgermeister eingehen, bei dem das Rathaus abgebrannt ist“, meint er.

Außerdem waren die Platzverhältnisse mehr als beengt. Also wurde zusammen mit dem Gemeinderat überlegt, wie man die Probleme lösen könnte. Mehrere Optionen standen zur Auswahl. Ein Anbau an den verschiedenen Seiten des Rathauses, eine Sanierung, ein Neubau auf der grünen Wiese oder die Anmietung von Räumen in der benachbarten Bank. „Die günstigste Lösung war jedoch die Sanierung“, so Schäfer. Und die ist abzüglich von Zuschüssen aus dem Landessanierungsprogramm von 200 000 Euro und dem Ausgleichsstock von 115 000 Euro für rund 265 000 Euro Eigenanteil der Gemeinde gelungen.

Kombination aus altem Bestand mit moderner Einrichtung

Grundlegend ist die Elektrik saniert worden, Lüftung und Fenster wurden mit moderner Beschattung neu eingebaut und die Wände haben einen neuen Anstrich bekommen. Die Räume wurden teilweise aus- oder umgebaut, sodass sie allen praktischen Anforderungen genügen. Sanitärräume für die Angestellten, klein, aber trotzdem mit Dusche für die Radler, sind eingerichtet genauso wie ein Aufenthaltsraum mit einer einfachen, aber modernen Küche. Was sofort auffällt, ist eine gelungene Kombination aus altem Bestand mit moderner Einrichtung. So blieben beispielsweise die Treppen, Parkettböden und teilweise Holztüren und Schränke erhalten, wurden aber mit modernem Mobiliar ergänzt.

Ungewöhnlich für eine kleine Gemeinde ist die separate Unterbringung der Kämmerei im benachbarten Gebäude der Raiffeisenbank. Diese machte von sich aus den Vorschlag, ob die Gemeinde das Bankgebäude nicht erwerben wollte, und die Gemeinde griff zu. Abzüglich einem Zuschuss aus dem Ausgleichsstock waren das für die Gemeinde 855 000 Euro, zu einem günstigen Zinssatz. Die Bank ist jetzt Mieter für die nächsten zehn Jahre mit Verlängerungsoption, und auch aus einer Wohnung im Obergeschoss erhält die Gemeinde Mieteinnahmen.

Die Kämmerei hat genügend Platz, genauso wie der Sitzungssaal für den Gemeinderat. Die Kommunikation leide darunter nicht, erklärt Schäfer auf Nachfrage. Zum Beweis drückt er auf einen Sprachknopf seines Telefons und hat sofort Kämmerer Gerhard Staiger im Gespräch. Das gehe schneller, als wenn er den Raum wechseln müsse. Außerdem hätten beide viele Besprechungs- und Außentermine und seien dann auch nicht sofort erreichbar.

Die Mitarbeiter seien dabei, sich an die neuen Räumlichkeiten zu gewöhnen. Im großen Bürgerbüro, in dem immer zwei Mitarbeiterinnen sitzen, die vorher ein einzelnes Büro hatten, sei die Umstellung nicht ganz einfach. Am Anfang sei der Schall erheblich und störend gewesen. Mit den Schallschutzmaßnahmen an Decken und Wänden sei es besser geworden. „Das ist ungefähr so wie bei neuen Schuhen“, so Bürgermeister Schäfer, „aber wir fühlen uns wohl“.

Bäume und Bänke kommen

Momentan sieht es vor dem Rathaus sehr kahl aus, aber die Neugestaltung ist schon geplant. Noch in diesem Jahr soll in einem ersten Bauabschnitt direkt vor dem Bürgerbüro gepflastert werden und der Platz vier kleine Bäume und Ruhebänke erhalten. Der Bauhof wird damit beauftragt, Teilarbeiten leistet eine Fremdfirma. Im Haushalt sind dafür 80000 Euro eingeplant. Der Gemeinderat hat bereits grünes Licht gegeben.