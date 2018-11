Musikverein Bergatreute feiert Herbstkonzert

Unter dem Motto „Persönlichkeiten aus aller Welt“ gestaltete der Musikverein Bergatreute am Samstagabend in der Gemeindehalle in Bergatreute sein Herbstkonzert. Dirigentin Stefanie Scherb hatte dazu ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Flötistin Verena Baumann führte erstmals durch das Programm. Das Konzert wurde mit „Generations Fanfare“ von Otto M. Schwarz eröffnet. Anschließend durchlebten die Zuhörer laut Mitteilung in „Tintin“ Tim und Struppis größte Abenteuer. Traditionelle, folkloristische Melodien gab es in dem Stück „Appalachian Overture“ von James Barnes zu hören und anschließend Pop- und Marschrhythmen, die das Stück „Sbandiamo!“ von Jacob de Haan ankündigten.

Der zweite Konzertteil wurde mit der Rockouvertüre „Stockholm Waterfestival“ von Luigi di Ghisall eröffnet. Anschließend wurden einige aktive Musiker geehrt. Dies übernahm Rudolf Hämmerle, Vorsitzender des Blasmusikverbandes Ravensburg, so die Mitteilung. Demnach wurden, neben einigen Ehrungen für 10-jährige aktive Tätigkeit, Christoph Liebmann und Stephanie Renz für 30 Jahre geehrt. Für 40 Jahre bekamen Thomas Jung, Hermann Nold, Klaus Schmid und Werner Sonntag eine Auszeichnung. Alfons Schmidinger bekam für 60 Jahre aktive Tätigkeit eine Ehrennadel in Gold mit Diamant. Außerdem wurde Robert Jung mit einer Förderernadel in Gold mit Diamant für 50 Jahre als Vizedirigent geehrt. Die ganz besondere Ehrennadel in Gold mit Diamant für 70 Jahre aktive Tätigkeit bekamen laut Mitteilung Erwin Jung und Erich Schorpp.

Speziell für die geehrten Senioren wurde das Stück „Jubelklänge“ von Ernst Uebel dargeboten. Anschließend sang Samuel Wäscher „Andreas Gabalier in Concert“. Das letzte Stück sollte das gefühlvolle Stück „Music” von John Miles sein, heißt es in der Pressemitteilung. Aufgrund des Beifalls wurden jedoch noch zwei Zugaben gespielt:„Euphoria“ von Martin Scharnagel und „Hallelujah“ von Leohnard Cohen, welches von einem Chor gesanglich begleitet wurde.