Mottorrad fährt auf Auto auf

In der Ravensburger Straße in Bergatreute ist am Sonntagmittag gegen 14.30 Uhr ein Motorradfahrer auf einen Pkw aufgefahren. Laut Polizeibericht hatte der BMW-Fahrer zu spät erkannt, dass das vorausfahrende Auto aufgrund des Rotlichts an einer Ampel bremsen musste. Durch den Aufprall stürzte der 48-jährige Motorradfahrer und verletzte sich leicht. Er wurde an der Unfallstelle medizinisch versorgt. Seine Maschine war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 6 500 Euro.