Motorroller erfasst Kind in Bergatreute: leichte Verletzungen

Glimpflich ausgegangen ist eine Kollision zwischen einem sechsjährigen Fahrradfahrer und einem 16-jährigen Motorrollerfahrers am Dienstagnachmittag in Bergatreute. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Junge in der Friedhofstraße Richtung Ortsmitte die Straßenseite vom linken Gehweg zu seiner Mutter wechseln, die sich bereits auf der rechten Straßenseite befand. Beim Überqueren der Fahrbahn übersah ein aus Gambach kommender Motorrollerfahrer das Kind. Beide Beteiligten kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.